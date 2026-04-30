Fabregas sullo scandalo arbitrale: "Non penso mai alla malafede, altrimenti non giocheremmo"

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, ha detto la sua anche sullo scandalo arbitrale scoppiato in questi giorni. Queste le dichiarazioni in merito del tecnico del Como:

"In Spagna si parla tanto dell'arbitro, in Inghilterra un po' meno. Ma se ne parla sempre, sfortunatamente. Non penso mai alla malafede, ci mancherebbe. Come ci sono allenatori o giocatori di livello differente, per gli arbitri è uguale. Sennò, non giocheremmo e non andremmo in campo. Preferirei non giocare la partita. Penso ci sia buonsenso. Da quando sono migliorato in panchina, ora che sono meno agitato, provo a migliorare e l'arbitro è più aperto a parlarti, a capire le cose. Siamo tutti coinvolti, tutti dobbiamo aiutarci.

Peccato succedano cose negative con l'arbitro, ma dovrebbe essere la persona meno importante. Dovrebbe solo arbitrare, mentre la gente paga il biglietto per vedere lo spettacolo. Non mi piace molto parlare di questa cosa. Ieri per Arteta non era o meno rigore, sono episodi però. Non mi piace giudicare senza sapere esattamente cosa sia successo. Ho visto il video dell'arbitro che si gira e chiede se sia rigore, ma non la vedo nemmeno come una cosa drammatica. Magari in quel momento c'era difficoltà in quel senso e una persona ha voluto dargli una mano. Anche se so che in quel momento non si dovrebbe. Ma non si può giudicare in malafede, lasciamoli lavorare".

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