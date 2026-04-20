TMW Fabris: "L'Atalanta crede nei giovani e i risultati si vedono. Ecco il nostro segreto"

Andrea Fabris, direttore generale dell'Area Corporate dell'Atalanta, è stato premiato all'evento Insider The Sport 2026 a Coverciano. Ecco le sue dichiarazioni:

"All'Atalanta c'è un lavoro figlio della competenza e dell'impegno quotidiano, non solo dalla parte sportiva ma anche da parte della società. Abbiamo lavorato bene anche con le infrastrutture, abbiamo uno stadio bellissimo, un bellissimo centro sportivo. Ci sono ragazzi come Palestra che stanno facendo benissimo, quindi c'è grande orgoglio per quel che si sta facendo".

L'Atalanta continua a sfornare giovani di qualità. Palestra e Bernasconi sono gli ultimi esempi. Qual è il segreto?

"Credo che ci sia una grande componente di lavoro, di competenza. Chi vive a Zingonia sa ci sono tantissimi allenatori che lavorano nel settore giovanile che hanno lavorato e giocato nell'Atalanta. Quindi c'è una cultura che si tramanda nel tempo, un progetto ben definito, l'Under 23 sta dando frutti importanti. Credo che sia un esempio da seguire: si parla spesso di giovani, l'Atalanta crede nei giovani e i risultati si vedono. Competenza, impegno e attenzione nelle infrastrutture perché sono qualcosa di fondamentale per poter far crescere i ragazzi".