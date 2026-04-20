Bonucci "dirotta" Allegri al Real Madrid: "Molto simile ad Ancelotti nel gestire lo spogliatoio"

Leonardo Bonucci è intervenuto a Madrid per i premi Laureus, parlando anche del suo ex allenatore Massimiliano Allegri, che in Spagna accostano al Real Madrid. Ma è il nome giusto per i blancos?

"Per il suo modo di gestire uno spogliatoio e per il suo modo di intendere il calcio, Allegri è veramente molto vicino allo stile del Real Madrid. Sa togliere le responsabilità dalle spalle dei giocatori, permettendogli di giocare con la massima libertà. Vedo bene Allegri perché è molto simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio. Se Ancelotti ha vinto al Real Madrid, con Allegri ci sono delle buone chances".