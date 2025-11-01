Fanna: "Gran gol di Sucic contro la Fiorentina, ma Esposito resta il mio preferito"

Pietro Fanna, ex giocatore di Hellas Verona e Inter, analizza così la gara del Bentegodi in una intervista concessa al Corriere della Sera: "Sono partite da giocare con la testa sgombra, non hai niente da perdere. In questo modo puoi esprimerti con meno pressioni. Da dove partire? Concedere poco è sempre fondamentale. Poi, nel calcio di oggi, difendere in un certo modo si è fatto più complicato. Basta un attimo, un minimo contatto, e ti viene fischiato fallo. Anche per questo, ritengo, in area si vedono determinate disattenzioni. E non mi riferisco solo al Verona, è un discorso generale".

Alla domanda su quale Inter si aspetti di vedere, Fanna ha risposto che, a suo parere, la fine del ciclo di Inzaghi è stata ben assorbita. Ha notato che, sebbene l'allenatore sia cambiato con l'arrivo di Chivu, l'impianto, il "blocco" e il livello di gioco espresso dalla squadra sono rimasti gli stessi.

Riguardo ai giocatori nerazzurri che lo hanno colpito, ha menzionato il bel gesto tecnico di Petar Sucic in occasione del gol segnato contro la Fiorentina. Tuttavia, è tornato sul discorso dei difensori, notando che Sucic ha realizzato lo slalom con poca opposizione, quasi come se i difensori fossero dei "robot". Ha poi concluso dicendo che, più di tutti, il suo preferito è Pio Esposito: lo ha definito un attaccante "davvero forte" e, soprattutto, mai egoista, che gioca pensando sempre al bene della squadra.