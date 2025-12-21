Virtus Entella, Chiappella: "I ragazzi hanno dato tutto, meritano i complimenti"

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha commentato in sala stampa il pareggio contro il Südtirol:

«Dobbiamo rimanere lucidi. I ragazzi hanno fatto la partita giusta, rispondendo sul campo a ciò che serviva in una gara contratta, fatta di duelli e seconde palle. Abbiamo sempre coperto bene il campo, trovato l’episodio per andare in vantaggio e siamo stati bravi a tenere il Südtirol lontano dalla nostra area fino alla fine, creando anche diverse palle gol.

Purtroppo siamo capitolati su questa palla al 94’: non siamo stati bravi a liberare e a gestire quanto di buono fatto durante la partita. Detto questo, non deve passare inosservata la prestazione dei ragazzi: ho dovuto effettuare dei cambi forzati per i crampi, perché la squadra ha dato tutto. Dobbiamo fare i complimenti ai giocatori e stargli vicino nei momenti di difficoltà. Chiedo a tutti compattezza e di sostenere sempre questi ragazzi».