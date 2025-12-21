Bergomi sulla Juventus: "Scudetto? Certo che può lottare, ma aspetto la controprova"

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Giuseppe Bergomi, ha parlato dagli studi di Sky Sport della Juventus di Luciano Spalletti, vittoriosa anche ieri contro la Roma.

Queste le sue parole: "È l'unica squadra che mi metteva sempre dei dubbi, vedevo un potenziale buono, per farci vedere qualcosa di diverso. Aspetto ad una controprova la Juventus, ha affrontato due squadre simili, che vanno uomo su uomo. La Juventus ha i giocatori giusti per mettere in difficoltà le squadre che cercano questo, come Conceicao e Yildiz. Spalletti l'ha studiata bene, la Juve mi è piaciuta. Non so dove possa arrivare, aspetto, ma sono passate 6 giornate ed è a 4 punti dalla vetta, certo che può lottare".

Su Kenan Yildiz: "Mai avuto dubbi sulle qualità tecniche e sul suo modo di giocare che a me piace tantissimo, nel saltar l'uomo nonostante sia 1,85 di altezza. E aiuta in difesa. Se lo coinvolgi, è uno che determina. Anche nelle giornate meno buono calcolo l'indice di pericolosità che uno ti mette, quando uno ha Yildiz io dall'altra parte sono sempre un po' preoccupato, può sempre inventare la giocata, un po' come succede per Leao".