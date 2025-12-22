United ancora ko, Amorim: "Abbiamo controllato la partita, perso per due azioni"

Il Manchester United cade 2-1 contro l'Aston Villa: quinta sconfitta in campionato per i Red Devils, che restano ancorati al settimo posto in Premier League. Come se non bastasse, si è fatto male Bruno Fernandes, uscito al 46' per Lisandro Martinez.

Il tecnico Ruben Amorim ha commentato la gara dei suoi ai microfoni della BBC: "Se guardate tutta la gara, vedete come abbiamo controllato la partita, abbiamo giocato bene, creiamo le nostre occasioni. Poi due azioni di un giocatore hanno deciso la partita. Abbiamo provato a pressare in alto".

Dal punto di vista tattico, ha voluto giustificare così i gol presi dalla squadra di Emery: "Ogni volta che a abbiamo certato di pressare Dibu Martinez, abbiamo lasciato i nostri giocatori all'uno contro uno dietro, perché ovviamente non possiamo bloccare ogni seconda palla dalla transizione, ma abbiamo giocato bene. Penso che la squadra migliore oggi abbia perso".

Infine ha aggiunto sulla buona prova dei suoi: "Osservo la quantità di volte che abbiamo raggiunto l'area di rigore con spazio e tempo in una buona situazione per segnare, non è stato diverso dall'ultima partita. Penso che ci siamo difesi bene oggi contro un'ottima squadra. Abbiamo fatto una buona partita, ma alla fine non importa perché abbiamo perso".