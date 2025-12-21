Fiorentina, sirene francesi per Kean: è finito nel mirino del ricchissimo Paris FC

Il Paris FC, seconda squadra della capitale francese, guarda sempre più in alto e prepara un futuro ambizioso. Come riportato da Gazzetta.it, il club parigino, forte di una solidità economica fuori dal comune, sta valutando un’idea suggestiva per il mercato di gennaio: tentare un approccio per Moise Kean, attualmente alla Fiorentina. Un’operazione complicatissima, che il Paris FC stesso sa avere possibilità minime, ma che testimonia la volontà di esplorare scenari di alto profilo.

Il denaro non rappresenta un ostacolo per il Paris FC. La maggioranza del club è infatti controllata dalla famiglia di Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH, colosso del lusso che riunisce marchi come Louis Vuitton, Dior, Hublot e Tag Heuer. Tuttavia, nonostante la forza finanziaria, l’operazione Kean appare fuori portata nell’immediato.

L’attaccante italiano ha un contratto con la Fiorentina fino al 2029, con una clausola rescissoria da 62 milioni di euro attivabile solo tra il 1° e il 15 luglio. In inverno, dunque, qualsiasi trattativa dovrebbe passare dal club viola, che considera Kean incedibile. La Fiorentina, ultima in classifica e in piena emergenza sportiva, ha bisogno dei suoi gol per evitare una retrocessione clamorosa. Anche per questo il presidente Commisso ha provato a rafforzare la struttura societaria offrendo un ruolo chiave a Fabio Paratici.

Kean è legato a Parigi per motivi personali e professionali, avendo già vestito la maglia del PSG nel 2020-21, ma al momento non ha intenzione di muoversi. Un trasferimento appare più realistico in estate, magari verso un grande club disposto a pagare la clausola.