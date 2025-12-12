Fava: "Lucca non era ancora pronto per il Napoli, gli serviva un altro step dopo l'Udinese"

Dino Fava Passaro è uno dei tanti doppi ex della sfida di domenica tra Udinese e Napoli. Proprio sul sodalizio friulano, intervenendo al microfono di Radio Tutto Napoli, l'ex bomber si è espresso così: "Udine è un'isola felice, si sta bene, non c'è pressione, si gioca tranquilli e questo può essere un vantaggio per il Napoli. L'Udinese è una squadra molto particolare che può sfoggiare anche prestazioni altalenanti, ad esempio perde in casa e poi batte l'Inter in trasferta. E' un punto interrogativo come squada".

In merito alla partita l'ex attaccante indica la strada: "Il Napoli non deve avere l'approccio alla partita come mercoledì, penso sia stato tra i peggiori, mai avevo visto così tanti errori. Ma Conte sicuramente avrà parlato alla squadra. Parlare da esterni è facile e fare i professori, ma io avrei fatto riposare qualche giocatore perché in alcuni ruoli i sostituti ci sono. Forse Conte in allenamento aveva visto che alcuni stavano ancora bene".

Infine due battute su Lorenzo Lucca, trasferitosi la scorsa estate proprio dall'Udinese al Napoli: "Inizialmente non ero favorevole al suo arrivo. Il Napoli lo ha voluto subito in maniera decisa e allora ho cambiato pensiero. Ma Lucca sta avendo problemi. Lucca forse deve ancora fare un po' di esperienza perché Napoli è davvero tosta, così come altri club dove si punta a vincere. Oggi serve un altro step intermedio tra Udine e Napoli. Non è ancora pronto e col rientro di Lukaku giocherà ancora meno".