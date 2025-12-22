TMW Ferrara scommette sulla Juve: "Si è riagganciata, anche i bianconeri col Milan per lo scudetto"

L'ex calciatore Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni dei media presenti a Riyadh a poche ore dalla finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, nello specifico su Milan, Juventus e corsa scudetto:

Sul Milan di Allegri: "Allegri non ha bisogno di consigli dal sottoscritto, perché ha esperienza e spalle larghe per affrontare questa nuova avventura. Il Milan rientra sicuramente tra i club che possono contendersi il titolo e lottare fino alla fine".

Sulla Juve di Spalletti: "Questo è un campionato equilibrato, dove se vinci una-due partite poi ti riagganci alle squadre sopra. La Juve, battendo la Roma, si è riagganciata e per la storia che ha deve lottare fino alla fine per vincere lo scudetto".