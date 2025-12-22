Roma, domani la ripresa degli allenamenti: Gasperini spera di recuperare Dovbyk

Qualche ora lontano dai riflettori, poi di nuovo dentro la stagione. Gian Piero Gasperini ha sfruttato la breve finestra di riposo concessa al gruppo per ricaricare le energie, restando nei pressi di casa dopo la trasferta di Torino. Una pausa necessaria prima di tornare a Trigoria, dove da domani la Roma riprenderà a lavorare in vista della sfida contro il Genoa, in programma lunedì 29 dicembre. Un appuntamento tutt’altro che secondario, perché il campionato non concede tregua e il quarto posto resta un obiettivo da difendere con attenzione.

Il periodo natalizio, per i giallorossi, sarà dunque all’insegna del lavoro. Gasperini vuole risposte immediate, soprattutto sul piano della condizione e della continuità, dopo settimane intense e cariche di tensione. In questo contesto, l’attenzione è tutta rivolta alle condizioni di Artem Dovbyk, pronto finalmente a rivedere il campo con maggiore continuità.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il centravanti ucraino dovrebbe tornare ad allenarsi stabilmente in gruppo nei prossimi giorni. Il suo recupero non è stato semplice: dopo l’infortunio rimediato il 9 novembre contro l’Udinese, una lesione al tendine che aveva fissato uno stop di circa sei settimane, Dovbyk aveva provato ad accelerare i tempi, salvo poi essere costretto a rallentare per evitare ricadute. Il risultato è stato un’assenza prolungata, che lo ha escluso sia dalla gara col Como sia dal big match con la Juventus.

Ora, però, Roma-Genoa può rappresentare il momento della svolta. Se la settimana di lavoro procederà senza intoppi, Dovbyk tornerà automaticamente in corsa per una maglia da titolare, proprio contro quel Genoa allenato da De Rossi che lo ha voluto e portato nella Capitale. Un incrocio dal sapore particolare, in un match che per la Roma vale molto più di tre punti.