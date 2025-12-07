Ferrara: "Napoli in grande condizione. Juve in lotta per lo Scudetto? Discorsi inutili"
TUTTO mercato WEB
Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando così del match vinto 2-1 dai partenopei: "Ci sono tante notizie positive per gli azzurri, che sono più avanti della Vecchia Signora anche dal punto di vista della personalità. Una di queste è il ritorno al gol di Hojlund, poi c'è la condizione atletica, testimoniata dal fatto che i contrasti vinti dai partenopei sono stati tanti, soprattutto nel primo tempo".
La Juventus può lottare per lo Scudetto?
"Ritengo inutile fare questo tipo di discorsi, deve risollevarsi nel morale e anche nella condizione di alcuni suoi uomini".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
2 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile