Ferrara: "Napoli in grande condizione. Juve in lotta per lo Scudetto? Discorsi inutili"

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando così del match vinto 2-1 dai partenopei: "Ci sono tante notizie positive per gli azzurri, che sono più avanti della Vecchia Signora anche dal punto di vista della personalità. Una di queste è il ritorno al gol di Hojlund, poi c'è la condizione atletica, testimoniata dal fatto che i contrasti vinti dai partenopei sono stati tanti, soprattutto nel primo tempo".

La Juventus può lottare per lo Scudetto?

"Ritengo inutile fare questo tipo di discorsi, deve risollevarsi nel morale e anche nella condizione di alcuni suoi uomini".