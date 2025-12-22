Juventus, a caccia di un regista: piace Hjulmand dello Sporting, Joao Mario ai saluti

Il mercato è pronto ad iniziare. La Juventus cerca nuovi profili per rinforzare il proprio organico in vista della seconda parte di stagione. L'arrivo di Luciano Spalletti ha portato i frutti sperati e l'ultimo successo contro la Roma ha rimesso in carreggiata la formazione bianconera per un posto nelle prossime competizioni europee. Adesso dalle parti della Continassa si dovranno concentrare sulla campagna invernale di trattative con i profili giusti da monitorare e gli innesti mirati da chiudere per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico toscano.

Piace Hjulmand per il centrocampo

Uno dei reparti che andranno sistemati sarà il centrocampo. Serve un uomo d'ordine che possa dettare i tempi della manovra e possa costruire l'azione con ordine. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei profili attenzionati sarebbe Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. L'idea sarebbe più per giugno ma potrebbero esserci anche degli sviluppi per gennaio.

Joao Mario ai saluti

In uscita invece ci sarebbe Joao Mario. Il giocatore è ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti con il club che starebbe valutando la cessione in prestito oppure a titolo definitivo. Su di lui ci sarebbe il Crystal Palace qualora non dovesse arrivare Boey dal Bayern Monaco ma anche un ritorno in Portogallo.