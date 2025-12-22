TMW Radio Giannichedda: "Juve, Spalletti le sta ridando una mentalità vincente"

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Juventus, Spalletti è tornato:

"Spalletti è uno che dopo un po' di giornate capisce le caratteristiche dei suoi e li fa rendere al massimo. Sicuramente sistemerà tutto e farà in modo che la Juve si giochi le partite, poi tocca anche ai giocatori. Devi sempre ripartire e giocare, quando hai Thuram che può spingere, Cambiaso che corre, hai tutto per giocarti la partita, ovvio poi ti serve equilibrio. E' giusto dare la mentalità vincente perché è la Juve, che va in campo per vincere. E Spalletti in questo è bravo".

Juve, che obiettivo ora?

"Spalletti si fida dei giocatori e viceversa. Spalletti è riuscito a far capire loro che se vanno tutti in una direzione, le cose si possono mettere bene. Quando la Juve ritrova entusiasmo e la voglia di essere Juve è pericolosa per tutte. Napoli e Inter sono superiori per rosa, ma la Juve quando è la Juve è sempre molto pericolosa. E aggiungo: avere o non avere Bremer fa la differenza, quindi deve sperare anche di non perdere elementi importanti per strada".

Milan-Como, dietrofront e niente Perth:

"Una gestione alquanto strana. Le cose vanno organizzate in una certa maniera, era surreale la situazione. Promuovere il calcio con una sola partita fuori non ha senso".

E' stata la serata di Dybala allo Stadium, molto spento. Quale il suo destino?

"E' una questione di motivazioni. E' fortissimo, ha grandi qualità e classe, è chiaro che in una partita sa che non riesce a fare la differenza e nella testa ti frullano tante cose. Di sicuro avrà ricevuto richieste, e stare concentrato al 100%, oltre ai problemi fisici, non è semplice. Se vuole rimanere, deve andare dritto fino in fondo, ma deve essere concentrato sull'obiettivo".