Milan-Como a Perth è saltata, Lega Serie A attacca AFC. Le motivazioni date da Simonelli

Milan-Como, la partita della discordia, non sarà disputata a Perth e in generale in Australia. Come raccontato in queste ultime e movimentate ore, infatti, lo scenario australiano è venuto a cadere nell'arco di qualche giorno rispetto all'annuncio fatto da Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, appena prima dell'inizio dei giochi per la Supercoppa Italiana 2025. Da giovedì scorso a oggi, si è passati al dietrofront e all'annullamento della trasferta oceanica.

Adesso la soluzione più probabile per la disputa di Milan-Como, che era in programma l'8 febbraio 2026 per la 24^ giornata di Serie A, vuole che la gara si giochi regolarmente al Meazza di San Siro ma non nella data prevista, dato che lì ci sarà da ospitare la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Si va quindi a metà della settimana successiva, o quella dopo ancora: 17 o 24 febbraio 2026 le due date nel mirino, a seconda anche del fatto se l'Inter si qualificherà tra le prime otto nel girone di Champions. In caso di playoff, una delle due date servirebbe per la gara casalinga dei nerazzurri.

Nel comunicato congiunto tra governo dell'Australia occidentale e Lega Serie A, con il quale viene data l'ufficialità dell'annullamento del progetto Milan-Como a Perth, si ritrovano alcune dichiarazioni del presidente Ezio Maria Simonelli: “Nonostante la Lega Calcio Serie A avesse seguito puntualmente e correttamente il complesso iter autorizzativo, durato diversi mesi, attraverso l’approvazione dei Club partecipanti, dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A, del Consiglio Federale FIGC, dell’ UEFA Executive Committee, della Federazione Australiana, e avesse accettato perfino condizioni sportive assai poco condivisibili imposte dalla Asian Football Confederation (AFC), a fronte di un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’AFC nei confronti della Federazione Australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A, è diventato impossibile disputare la partita Milan-Como a Perth il prossimo 8 febbraio. Nell’esprimere rammarico per l’epilogo di questo progetto, continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale, che priva peraltro i tantissimi tifosi della Serie A all’estero di vivere il sogno di assistere dal vivo a una partita della loro squadra del cuore”.