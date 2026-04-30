FIFA, Infantino verso il 4° mandato. La CAF annuncia "sostegno unanime" alla rielezione

La corsa alla presidenza della FIFA nel 2027 è ufficialmente cominciata oggi e sembra già indirizzata. Gianni Infantino, attuale numero uno in carica dal 2016, si prepara a candidarsi per un quarto mandato e può già contare su un sostegno pesantissimo: quello della Confederazione africana.

Durante il Congresso di Vancouver, le 54 federazioni affiliate alla CAF hanno annunciato una decisione unanime: appoggeranno la rielezione del dirigente italo-svizzero. "Le associazioni membri della CAF hanno deciso all’unanimità di sostenere la rielezione di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA per il periodo 2027-2031", si legge nel comunicato ufficiale.

Un endorsement che pesa non poco: si tratta infatti di circa un quarto dell’elettorato totale (circa 210 voti), un blocco che di fatto lancia Infantino verso una riconferma che appare sempre più scontata. Formalmente, lo statuto FIFA prevede un massimo di tre mandati quadriennali, ma Infantino può aggirare questo limite grazie alla particolarità del suo primo incarico: iniziato nel 2016 dopo lo scandalo che portò alle dimissioni di Sepp Blatter, quel primo mandato fu di soli tre anni, fino al 2019, e non viene conteggiato come ciclo completo.

Il congresso elettivo si terrà a Rabat, in Marocco, nel 2027. Con il sostegno compatto dell’Africa, il risultato sembra già scritto con largo anticipo, salvo sorprese clamorose o candidature alternative di peso: Infantino è ormai sulla strada per restare al vertice del calcio mondiale fino al 2031.