Infantino a Vancouver: la polizia respinge la richiesta di super-scorta

La Fifa aveva chiesto un dispositivo di tipo 4, alla pari del presidente Usa

(ANSA) - ROMA, 29 APR - La polizia di Vancouver ha respinto la richiesta della Fifa - in città per il congresso annuale dell'organizzazione di questa settimana - di fornire al presidente Gianni Infantino una scorta di livello quattro: una scorta completa in auto attraverso la città, che consente per esempio al suo convoglio di attraversare i semafori del centro mentre le strade venivano chiuse al traffico. Un tipo di autorizzazione di sicurezza che è solo un livello al di sotto di quella del Papa, è alla pari con quella del presidente degli Stati Uniti ed è superiore a quella offerta al primo ministro canadese, Mark Carney.

"I cortei ufficiali in cui il traffico viene fermato sono riservati ai capi di Stato - ha dichiarato al quotidiano The Independent un addetto alle relazioni con i media del Dipartimento di Polizia di Vancouver -. Poiché i dirigenti della Fifa non soddisfano gli standard delle persone protette a livello internazionale, la richiesta è stata respinta".

Interpellata per un commento, la Fifa ha dichiarato che Infantino non era coinvolto nella richiesta di un corteo ufficiale: "Il presidente non era a conoscenza né coinvolto in alcuna richiesta alle autorità in relazione al suo trasporto e alla sua sicurezza per il 76/o Congresso della Fifa", ha dichiarato un portavoce. (ANSA).