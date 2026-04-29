La FIFA cambia: al Mondiale gialli azzerati due volte. E da domani si entra nel periodo elettorale

Il Consiglio della FIFA, riunito oggi a Vancouver in occasione del 76° Congresso internazionale, ha approvato una modifica significativa al regolamento del Mondiale 2026. In vista dell’ampliamento del torneo e dell’introduzione di un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, è stato deciso che i cartellini gialli accumulati dai giocatori verranno azzerati in due momenti distinti della competizione: al termine della fase a gironi e nuovamente dopo i quarti di finale. L’obiettivo della misura è ridurre il rischio di squalifiche "pesanti" nelle fasi decisive del torneo, garantendo la presenza dei migliori giocatori nei match più importanti.

La FIFA ha inoltre ufficializzato una serie di decisioni organizzative e di calendario. È stata assegnata ad Armenia e Georgia l’organizzazione della FIFA U-20 World Cup 2029, mentre il Mondiale Under 17 del 2026, che si disputerà in Qatar, è stato confermato nel periodo compreso tra il 19 novembre e il 13 dicembre. Definite anche le finestre dei principali tornei continentali: la Coppa d'Asia 2027 si svolgerà in Arabia Saudita dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027, la CONCACAF Gold Cup 2027 tra il 19 giugno e l’11 luglio 2027, mentre la Coppa d'Africa 2027 andrà in scena dal 19 giugno al 17 luglio 2027.

Infine, il Consiglio ha confermato anche il calendario elettorale interno: l’elezione del presidente FIFA per il mandato 2027-2031 si terrà in occasione del 77° Congresso FIFA nel 2027, con l’avvio ufficiale del periodo elettorale fissato al 30 aprile 2026.