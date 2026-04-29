TMW Radio Napoli, il più forte dopo Maradona è Kvaratskhelia? Il commento degli ospiti

Kvaratskhelia continua a stupire in Champions League. E a Napoli ovviamente c'è chi lo rimpiange ancora. E' stato davvero il più forte dopo Maradona nel club partenopeo? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ha vinto due scudetti, direi che è tra i primi 3-4. Io ci metterei Higuain, Cavani, Careca, è insieme a questi".

Mimmo Cugini: "Credo di sì, è cresciuto ancora rispetto a Napoli. Ora copre 60 metri di campo. Non arriverà mai ai rivelli di Maradona, rimarrà qualche passo sotto, però credo sia stato il migliore dopo di lui".

Paolo Paganini: "Lo metto tra i primi 3-4, ma io ci metterei anche Giordano. E' chiaro che sia un talento straordinario, Maradona però era anche con squadra dove non c'era molto, Kvara invece è messo bene intorno a lui".

Giovanni Mussa: "Fare un paragone con altri è sempre complicato per via delle differenze fra epoche storiche . Di certo Kvara è un giocatore di valore assoluto ed è nel gotha della storia del Napoli. A Parigi però ha trovato i presupposti per diventare inarrestabile, ricevendo palla a sinistra, puntando e calciando. Viene messo nelle migliori condizioni per rendere al massimo".

Fulvio Giuliani: "Di certo fa parte di quel ristretto numero. Dal punto di vista tecnico penso che Mertens sia stato forse anche superiore; un giocatore incredibile, figlio anche del modo di giocare di quella squadra. Un appunto però lo faccio alla situazione attuale. Non voglio azzardare paragoni, ma un giocatorino come Vergara non aveva praticamente toccato il campo prima che si infortunassero tutti. Io credo che Kvara non avesse più abbrivio o curriculum di Veragara quando è arrivato".

Federico Bertone: "Sicuramente ci metto Higuain sul podio, poi Kvara. A me piace tanto anche Osimhen, ma tecnicamente è meno forte di Zola. E poi Cavani...".

Arturo Di Napoli: "No, perché dopo Maradona faccio fatica a mettere qualcuno. A Napoli ne sono passati di ottimi giocatori, vedi Zola, ma faccio fatica".

Enrico Fedele: "No, dopo Maradona metterei Giordano, anche se Higuain è stato eccezionale. Giordano è stato più forte anche di Careca".

Alessandro Renica: "Direi Giordano, davvero incredibile. Era un giocatore straordinario".