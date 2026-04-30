Parma, Valeri: "Vorrei giocare contro Roma e Lazio ogni settimana, per motivi diversi"

Emanuele Valeri, esterno sinistro del Parma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dal centro sportivo di Collecchio: "I tre giorni di riposo sono stati bellissimi, la salvezza arrivata in anticipo è stata sofferta e voluta, l'abbiamo cercata. Un lavoro perfetto, ora dobbiamo comunque continuare, per chiudere bene il campionato".

Le difficoltà maggiori sono state all'inizio, nel capirsi con Cuesta?

"Ci sono stati periodi altalenanti, poi abbiamo trovato qualche vittoria e quindi un crollo di qualche partita. Poi il filotto con Bologna, Verona e Milan ci ha dato la spinta. Il mister ha saputo toccare i tasti giusti e anche noi lo abbiamo aiutato".

Cosa vi resta di più di questo allenatore?

"Fin da quando è arrivato ha messo un'energia in campo che ho visto in poche persone. Ha unito ancor di più il gruppo e per questo va dato merito alla sua persona, oltre alle qualità tecniche dell'allenatore. Carlos Cuesta come persona è al primo posto".

Quale partita vorrebbe rigiocare?

"Vorrei giocare ogni settimana contro la Roma o la Lazio, due squadre importanti per me per motivi diversi".