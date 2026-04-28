Congresso FIFA, chiesta scorta di "livello 4" per Infantino. La città di Vancouver la nega

Secondo quanto riportato dal media canadese Global BC, la FIFA avrebbe avanzato una richiesta di sicurezza particolarmente rigorosa in vista del 76° Congresso dell’organizzazione, in programma giovedì a Vancouver. Al centro dell'attenzione ci sarebbe il presidente Gianni Infantino, per il quale sarebbe stato richiesto un dispositivo di scorta di "livello 4" durante gli spostamenti ufficiali.

Si tratta, secondo la definizione riportata dalla stessa fonte, di un sistema di protezione estremamente invasivo, che consentirebbe al convoglio di attraversare incroci con semaforo rosso e di interrompere la normale circolazione stradale. Un livello di sicurezza considerato tra i più elevati, inferiore soltanto a quello riservato al Papa e paragonabile a quello utilizzato per il presidente degli Stati Uniti, mentre risulterebbe superiore a quello previsto per il primo ministro canadese.

La richiesta però non sarebbe stata accolta. Le autorità di Vancouver hanno infatti respinto il piano, giudicandolo eccessivo e non coerente con lo spirito dell’accoglienza cittadina. In una nota, la polizia locale ha sottolineato la necessità di garantire "un trasporto appropriato, equilibrato e conforme agli standard con cui Vancouver gestisce grandi eventi internazionali". Anche l’amministrazione comunale ha preso posizione nella stessa direzione, ribadendo l’importanza di un approccio più misurato nella gestione della sicurezza.