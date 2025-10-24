Da portiere a portiere, Copparoni incorona Caprile: "Nel suo futuro vedo Milan e Nazionale"

L’ex portiere del Cagliari, Renato Copparoni, ha speso parole di grande elogio per Elia Caprile nell’intervista concessa a La Nuova Sardegna. "Al momento, tra gli italiani in Serie A, è senza dubbio il migliore di tutti - ha dichiarato Copparoni -. È un portiere completo sotto ogni aspetto. Se non è ancora in Nazionale è solo perché altri hanno maggiore esperienza internazionale, anche se, ad esempio, Meret in questo periodo non sta nemmeno giocando".

L’ex numero uno rossoblù ha poi ipotizzato un futuro importante per Caprile: "Se dovesse approdare in una squadra come il Milan, che ancora non ha certezze sul futuro di Maignan, e giocare le coppe europee, la convocazione in azzurro sarebbe inevitabile. È davvero un ottimo portiere. Ora sta accumulando esperienza, ma sono certo che arriverà anche per lui il momento della maglia della Nazionale. Magari proprio con il Cagliari: sarebbe un premio meritato".