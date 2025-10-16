TMW Fiorentina e Lazio in difficoltà, Pancaro: "Pioli va difeso, per Sarri pesa la negatività"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'allenatore Giuseppe Pancaro ha parlato delle difficoltà che stanno avendo Lazio e Fiorentina, squadre nelle quali ha militato ai tempi in cui giocava.

Che ne pensa delle difficoltà della Lazio?

"I problemi della Lazio iniziano prima del campionato, quando è arrivata la comunicazione del blocco sul mercato. Sarri è rimasto deluso da questo e non si è partiti con il piede giusto, con l'entusiasmo che serve per affrontare una nuova annata. Poi sono arrivati dei risultati negativi, che hanno creato malumore fra i tifosi. Questa negatività intorno alla Lazio pesa tanto secondo me in questo inizio. Non solo questo...".

Che altro?

"A queste difficoltà si aggiungono i tanti infortuni. E magari le due cose sono collegate. Si sa che le gambe sono legate alla testa. Quando c'è un po' di abbattimento le cose non vengono bene. La cosa importante oggi secondo me è quella di prendere atto di questa situazione e arrivare a gennaio cercando di limitare i danni. Ad oggi la classifica è veramente brutta".

Pioli lo vede già a rischio? Cosa non funziona nella Fiorentina?

"Pioli secondo me è un allenatore molto preparato. La Fiorentina ha un organico valido. Quando si riparte con un nuovo progetto tecnico ci possono stare delle difficoltà iniziali. Forse il fatto di aver alzato molto le aspettative può aver creato qualche problema. Non metterei assolutamente in discussione Pioli: farei invece quadrato fra società, allenatore e giocatori, perché penso che la Fiorentina ha il potenziale per fare ancora un ottimo campionato e raggiungere gli obiettivi prefissati".