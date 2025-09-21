Fiorentina, Pradè: "Fiducia illimitata in Pioli. Lui è il nostro condottiero, ha esperienza"

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta per 2-1 contro il Como al Franchi: "C'è grande rammarico e grande dispiacere. Certo non ci aspettavamo questi risultati. Onore al Como che ha giocato una grande gara, noi però abbiamo fatto un ottimo primo tempo e poi siamo calati nella ripresa. Era meglio forse gestire alcune situazioni. Noi però siamo all'inizio di un percorso. Non ci aspettavamo di partire così ma è lunga. Sono fiducioso. La squadra è ottima, ci dobbiamo aspettare un cambiamento".

Nel secondo tempo la partita è un po' cambiata.

"Nella ripresa sono usciti loro con il fraseggio. Sono bravi, fanno le cose a memoria. Però la partita era finita, poi abbiamo preso un gol evitabile sotto il profilo dell'atteggiamento. La squadra si impegna e noi dobbiamo essere fiduciosi. Nonostante il percorso sia iniziato in maniera tortuosa siamo convinti che ne usciremo. Abbiamo una fiducia illimitata in Stefano. Lui è il nostro condottiero, è un uomo di esperienza e ha tutta la nostra fiducia".

I calciatori sono usciti dispiaciuti.

"Il primo tempo ci aveva dato energia. Avevamo grande intensità. Nella ripresa è calata quella e loro con il fraseggio sono usciti. Sono bravi, bisogna fargli i complimenti. Potevamo mettere più esperienza e portarla in fondo".

Ora avrete una settimana piena per lavorare.

"Non possiamo dire che staff, allenatore e squadra non lavorano. Il tempo ci deve portare a raggiungere i nostri livelli. Come società abbiamo fatto tutto quello che dovevamo insieme all'allenatore. Peccato per l'infortunio di Lamptey, speriamo non sia grave. Domani valuteremo. Contento per l'esordio di Fortini. Stiamo lavorando per mettere delle basi solide ed ottenere risultati importanti. Questo è un dispiacere per noi, per i tifosi e per il presidente che ha fatto investimenti importanti. Abbiamo fatto il possibile anche a livello economico".