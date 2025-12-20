Fonseca: "Conte, Spalletti, Gasperini i miei allenatori preferiti in A. Che ricordi con Mazzone"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Daniel Fonseca ha parlato di Luciano Spalletti e di come non sia stupito del buon impatto con la realtà bianconera: "Parliamo di uno dei migliori allenatori italiani. Conte, Spalletti e Gasperini sono i miei preferiti in Serie A. Spalletti fa giocare bene le squadre, è pratico, poi è fumantino e toscano come Lippi. Spero che la Juventus innovi presto il contratto di Spalletti, ha il carisma giusto per aprire un ciclo".

Sulla panchina della Roma invece siede Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese sta disputando un'ottima stagione in sella alla squadra della capitale e proprio su di lui Fonseca ha proseguito: "È un martello, unico. E penso che avere Ranieri come dirigente sia un bell’aiuto anche per lui. Claudio è stato come un papà per me e a Roma è come il Papa, chi lo tocca?".

Infine l'ex attaccante di Roma e Juventus ha ricordato anche il suo papà calcistico ovvero Carlo Mazzone, raccontando alcuni aneddoti quando allenava la formazione giallorossa: "Mi vengono in mente le sue arrabbiature in romanesco. Quelle con Cappioli, uno dei suoi preferiti, erano da film: 'Cappioli, svegliati: non pensare sempre alle donne'. Cappioli è un fratello e i suoi racconti del lunedì erano leggendari...".