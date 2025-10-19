Daniel Fonseca: "Yildiz mi ricorda Francescoli. Vlahovic e Koop sopravvalutati. Paz assurdo"

Il doppio ex di Como e Juventus Daniel Fonseca è stato intervistato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport e tra i vari temi analizzati ha parlato anche di alcuni singoli. Queste le sue considerazioni, iniziando da Kenan Yildiz: “Ha una tale eleganza che mi ricorda il mio amico, fratello e mito Francescoli. Enzo era fenomenale, non a caso era l’idolo di Zidane. Yildiz è una forza della natura, possiede un gran dribbling: è bello da vedere, concreto e prezioso. Non pensate sia facile giocare con la maglia numero 10 del Piero e Platini. Ma nella squadra di Tudor vedo troppi giocatori sopravvalutati come Koopmeiners e Vlahovic. Hanno qualità, certo, ma per giocare la Juventus serve soprattutto personalità”.

Dove vede Vlahovic da svincolato?

“Come stile di gioco dico al Bayern Monaco”.

Le sensazioni su Nico Paz?

“Talento assurdo, mix di tecnica e personalità.nella mia squadra dei sogni prendo sia lui che Yildiz. Non a caso il Real Madrid vorrebbe riprenderselo”.

Della Juve chi le piace?

“Locatelli. L’ho visto crescere nelle giovanili del Milan assieme a mio figlio e si vedeva che era diverso. È un giocatore sottovalutato”.