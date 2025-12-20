Il doppio ex Fonseca: "Juventus-Roma sfida a tutto gas. Partita da colpi di genio di Yildiz"

"Una sfida a tutto gas". Così Daniel Fonseca presenta Juventus-Roma. Il doppio ex della sfida dello Stadium ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Una partita che conta di più per la Juventus. I bianconeri giocano in casa e hanno bisogno di un successo per accorciare sulla Roma e sulle rivali. Stiamo assistendo a un campionato equilibrato, senza cannibali, e non siamo nemmeno a metà: la squadra di Spalletti vincendo potrebbe ambire a rientrare nel giro scudetto".

Parlando dei giallorossi: "Con tre punti a Torino e un bel regalo di Natale la Roma può lottare fino alla fine per il titolo". L'ex attaccante ha poi sottolineato chi possa essere l'uomo decisivo: "Queste sono partite da colpi di genio alla Yildiz. L’ho detto e lo ripeto: in Kenan rivedo l’eleganza di Francescoli, il mito mio e di Zidane. Il turco è magico e può spostare gli equilibri. L’altro giocatore velenoso è Conceiçao: con un dribbling o una sgasata delle sue può mandare in tilt la Roma.

Ma anche Gasperini ha le sue frecce, a partire da Wesley. Io non sono sorpreso, al Flamengo l’ho visto giocare tante volte dal vivo: è una forza della natura come Cafu. E occhio a Mancini, sembra uruguaiano per la garra che mostra in campo: può essere decisivo di testa sulle palle inattive".