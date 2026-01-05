TMW Radio Fuser: "Lazio, attenta a questa Fiorentina. Che forse ha svoltato"

L'ex calciatore Diego Fuser è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Fiorentina: "Ora toccherà la Lazio per la Viola, che sta cercando di venire fuori da una situazione che non gli compete. Con la Cremonese la svolta? Speriamo lo sia. Sembra che quando sei in quelle posizioni non hai mai un po' di fortuna. Ora oltre a buone prestazioni è arrivata la fortuna, speriamo sia la svolta.

Vanoli ha carisma, speriamo riesca a trasmettere questo alla squadra. Ora c'è la Lazio, che deve preoccuparsi. Non parte da favorita la Viola, però il morale vuol dire tantissimo. Facendo un'altra vittoria ora hanno la fiducia, potrebbe diventare per la Lazio una partita difficile. Cosa manca alla Fiorentina? I giocatori, sono loro che fanno la differenza, non gli allenatori".