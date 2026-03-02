Il sogno nel cassetto di Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi"

Il difensore dell'Arsenal Riccardo Calafiori, intervistato durante il podcast Supernova, ha ripercorso la sua avventura nella capitale e svelato anche il suo sogno nel cassetto. Queste le dichiarazioni in merito dell'ex giocatore tra le altre anche del Bologna:

Quanti anni avevi quando hai segnato in Europa League? Cosa vuol dire segnare in Europa a quell'età?

"Diciotto anni e lo feci con la Roma. Ti sembra di sognare. Sono ancora tifoso della Roma, prima ero sfegatato. L'unica pecca è che era durante il Covid, quindi non c'erano tifosi allo stadio altrimenti sarei andato immediatamente sotto la Sud. Emozione indescrivibile, la realizzi più avanti negli anni. Il passaggio tra Primavera e prima squadra è velocissimo, non te ne rendi nemmeno conto".

Le piacerebbe tornare alla Roma?

"Sì, mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi. Ovviamente non posso pianificare adesso tutta la mia carriera, ma vorrei tornare perché l'ho lasciata a metà. Come hai detto tu, è iniziata tutto benissimo: il gol e la possibilità di giocare di più. Poi per vari motivi prima sono stato in prestito e poi venduto. Sicuramente non ho fatto come speravo per diversi motivi. Vorrei tornare per esultare sotto la Curva Sud davanti ai tifosi".