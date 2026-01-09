Gasperini: "Wesley influenzato, Dovbyk ko. Angelino? Questione di salute, massimo riserbo"

“Wesley oggi ancora non si allena: lo vediamo domani, ha un sintomo influenzale che è abbastanza forte e speriamo che si possa recuperare”. Impegnato in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulle condizioni della Roma in vista della prossima di campionato: “Adesso perdiamo Cristante, recuperiamo Mancini ed Hermoso, però perdiamo anche Dovbyk. Insomma, la situazione è sicuramente di emergenza, come lo è ormai da qualche partita".

Il tecnico giallorosso si è poi soffermato sull’assenza di Angelino: “È una questione medica, sulla quale devo mantenere la massima riservatezza, perché riguarda la salute. È proprio un problema di salute. Ci auguriamo tutti che possa sistemare tutto, stare bene e tornare a giocare".

Una battuta anche su Camerun-Marocco: in Coppa d’Africa i giallorossi hanno il marocchino El Aynaoui e N’Dicka, ivoriano impegnato domani con l’Egitto. Gasperini ci ha scherzato su: “Forza Camerun, no dai scherzo. Io spero in una finale tra Marocco e Costa d’Avorio per i due giocatori che abbiamo, per cui possiamo augurare sempre il meglio a questi ragazzi. Vuol dire che sono ben allenati (ride, ndr)".

La conferenza stampa di Gasperini.