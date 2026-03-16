Il punto sulla B: Monza a -1 dal Venezia capolista, bagarre playoff

La 30ª giornata di Serie B conferma un campionato sempre più equilibrato e ricco di colpi di scena, soprattutto nelle zone alte della classifica. Il Venezia conserva la vetta con 64 punti dopo lo 0-0 sul campo della Sampdoria, ma il Monza si porta ad una sola lunghezza grazie al netto 3-0 rifilato al Palermo, un risultato che rilancia con forza le ambizioni dei brianzoli e allo stesso tempo rallenta la corsa dei rosanero verso le prime posizioni. Non ne approfitta pienamente il Frosinone che resta terzo a quota 59 dopo il 2-2 sul campo del Cesena, un pareggio che lascia comunque i ciociari saldamente in zona playoff ma con qualche rimpianto per l’occasione mancata di avvicinare ulteriormente la vetta. Dietro, il Catanzaro conquista un successo pesante espugnando Padova per 3-1 e consolida il quinto posto con 52 punti, mentre il Modena firma uno dei risultati più significativi della giornata travolgendo lo Spezia 3-0 e rafforzando la propria posizione nella zona playoff. Nella parte centrale della classifica continua l’equilibrio assoluto: la Juve Stabia non va oltre l’1-1 contro la Carrarese, il Cesena muove la classifica con il pareggio contro il Frosinone e il Südtirol si ferma sullo 0-0 con il Pescara.

Successo importante invece per l’Avellino che vince 2-1 sul campo della Virtus Entella e si allontana dalla zona playout. In chiave salvezza arrivano segnali contrastanti: il Bari ritrova ossigeno superando nettamente la Reggiana 4-1, mentre l’Empoli e il Mantova si dividono la posta con un 2-2 che lascia entrambe ancora invischiate nella lotta per non retrocedere. In fondo alla classifica la situazione resta delicata per Spezia e Reggiana, entrambe ferme a 29 punti dopo una giornata negativa, mentre il Pescara chiude ancora la graduatoria con 26 punti dopo lo 0-0 contro il Südtirol. A otto giornate dalla fine il campionato resta apertissimo: la corsa alla promozione diretta sembra trasformarsi sempre più in un duello tra Venezia e Monza, ma alle loro spalle la battaglia per i playoff è ancora lunga e la lotta salvezza coinvolge una larga fetta della classifica, segno di una Serie B che continua a vivere sul filo dell’equilibrio

Risultati

Modena-Spezia 3-0: 29' e 55' De Luca, 59' Gliozzi

Bari-Reggiana 4-1: 10' Artioli (B), 15' e 48' Rao (B), 57' Moncini (B), 89' Lusuardi (R)

Cesena-Frosinone 2-2: 40' Corrado (F), 59' e 79' Corazza (C), 72' Ghedjemis (F)

Empoli-Mantova 2-2: 22' Bragantini (M), 37' Cella (M), 50' Shpendi (E), 85' Saporiti (E)

Juve Stabia-Carrarese 1-1: 33' Mosti (J), 77' [rig.] Torregrossa (C)

Padova-Catanzaro 1-3: 17' Alesi (C), 51' e 90'+4 Iemmello (C), 90'+2 Di Maggio (P)

Monza-Palermo 3-0: 18' Petagna, 63' Ciurria, 88' Colombo

Sampdoria-Venezia 0-0

Virtus Entella-Avellino 1-2: 22' Russo (A), 26' Cancellotti (A), 90'+3 Tiritiello (E)

Sudtirol-Pescara 0-0

Classifica

Venezia 64

Monza 63

Frosinone 59

Palermo 57

Catanzaro 52

Modena 47

Juve Stabia 41

Cesena 40

Sudtirol 38

Avellino 36

Padova 34

Carrarese 33

Empoli 32

Mantova 31

Virtus Entella 31

Bari 31

Sampdoria 31

Reggiana 29

Spezia 29

Pescara 26