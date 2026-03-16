Inter, Thuram prepara le valige: soffre la concorrenza di Pio, può essere la prima cessione

Il ko del Milan fa tirare un sospirone di sollievo in casa Inter, che paradossalmente esce dalla 29^ giornata con un vantaggio incrementato a +8. Tuttavia, a prescindere dal risultato e da quello che succederà a fine stagione, che sia o meno scudetto, La Gazzetta dello Sport sottolinea come in Via della Liberazione ci sia bisogno di una rivoluzione perché, al netto di alcune assenze che hanno certamente influito sul rendimento generale della squadra, il calo di alcuni calciatori è evidente e vertiginoso.

Primo tra tutti Marcus Thuram, autore finora di un 2026 horror. Qualcuno, si legge sulla rosea, sussurra che patisca la concorrenza di Pio Esposito. Fatto sta che per la flessione mostrata potrebbe essere proprio il francese il primo calciatore a salutare l'Inter nel corso del mercato estivo.

E gli altri? Sul quotidiano si legge come anche due pilastri della Nazionale come Bastoni e Barella non siano così certi della propria posizione, con Ausilio che potrebbe valutare le offerte che potrebbero arrivare. Così come in bilico restano sempre Calhanoglu - richiesto da tempo dal Galatasaray - e i nuovi arrivati, da Luis Henrique a Diouf, fino addirittura a Sucic, che nonostante qualche buon lampo è finito con lo spengersi.