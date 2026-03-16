Dubbi sul rosso a Wesley, screzi Fabregas-Gasp: Como, 2-1 alla Roma che sa di Champions

Colpo grosso del Como che si è aggiudicato lo scontro diretto per la zona Champions. Guai per la Roma al Sinigaglia, che da 1-0 su rigore di Malen poi è finita per subire la rimonta dei ragazzacci di Fabregas per 2-1: al 59' il subentrato Douvikas per riaprire tutto, il rosso a Wesley ha lasciato i giallorossi in dieci; i lariani invece hanno insistito e trovato il gol vittoria al 79' con Diego Carlos. Grazie a questo successo, il Como si è aggiudicato il 4° posto in solitaria, in piena zona Champions, mentre la Roma è scivolata addirittura in 6a posizione, scavalcata anche dalla Juve.

Non sono mancate scintille in campo, in particolare tra Mancini - fischiato per tutti i 90 minuti dai tifosi del Sinigaglia - e Sergi Roberto, mentre sono scoppiate le polemiche per l'espulsione di Wesley da doppia ammonizione. Un abbaglio dell'arbitro Massa secondo Gian Piero Gasperini, che non ha usato giri di parole: "Fallo di Wesley? Non è niente, non entra neanche. Si sposta addirittura. Sicuro cambia la partita. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni. Un po’ cercate, questo è diventato il calcio".

Le immagini rimandate in un secondo momento aprono il caso Wesley, perché il VAR avrebbe potuto intervenire in caso di uno scambio di persona. Dunque, ci sarebbe potuto essere un’eventuale on-field review, per valutare chi dei due tra il brasiliano e Rensch dovesse essere ammonito. Questo solo nel caso di scambio d'identità. Al triplice fischio, inoltre, la tensione tra Gasperini e Fabregas è esplosa: "Il Como è una squadra forte, ma non stimo i loro comportamenti, in campo e in panchina", ha accusato il tecnico giallorosso dopo le parole dell'allenatore dei biancoblù, che a sua volta ha additato il tecnico della Roma di non averlo salutato a fine partita.

"Ci vuole rispetto, bisogna dare la mano", aveva detto lo spagnolo pochi istanti prima. Insomma, ruggini e malumori che non sono passati inosservati. Al netto di quanto già era successo all'andata all'Olimpico e dell'accelerata che il Com ha dato in classifica, ai danni proprio dei giallorossi del Gasp.