Sudtirol, Castori: "Punto di cuore e impegno, oggi non si doveva perdere"

Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, ha parlato ai microfoni di Rete8 al termine della partita pareggiata per 0-0 al "Druso" contro il Pescara: "Il Sudtirol di oggi non era quello vero, eravamo molto rimaneggiati. Pecorino si è sottoposto a un intervento chirurgico con anestesia totale, è già tanto averlo avuto a disposizione per un tempo. Abbiamo conquistato un gran punto di cuore e impegno: oggi non si doveva perdere, questo pareggio è stato raccolto con sofferenza e sacrificio, dunque va bene così".

"Non voglio fare la figura dello sprovveduto - ha proseguito Castori -, conosco bene il campionato di Serie B e so quanto vada affrontato con impegno, attenzione e umiltà. Per ora abbiamo fatto un buon 2026, riuscendo a tirarci fuori dalla bassa classifica. Bisogna essere sempre guardinghi e non fidarsi di nulla, perché in Serie B ci sono sempre molte insidie".

Il pareggio odierno conferma il Sudtirol al nono posto della classifica: i biancorossi salgono a 38 punti, a -2 dalla zona Playoff aperta dal Cesena. Nell'imminente turno infrasettimanale, la squadra di Castori farà visita all'Avellino, reduce da due vittorie di fila e attualmente proprio alle spalle di Adamonis e compagni.