Live TMW Roma, Gasperini: "Rosso Wesley? Dati di fatto evidenti. Per Malen abbiamo un riscatto"

20.22 - L'espulsione di Wesley ha ridotto la Roma in 10 contro 11, subendo la rimonta del Como per 1-2. A breve il commento di Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi, in conferenza stampa.

20.45 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa dice sul rosso di Wesley? Non c'era il contatto con Diao...

"Sono dati di fatto abbastanza evidenti, basta. Spiace, tra vincere e perdere il limite è molto sottile ma è chiaro che il risultato finale sia questo".

Quale futuro per Malen?

"Questo chiedetelo alla società magari a maggio o giugno. Deciderà la società cosa fare con Malen, ma la Roma ha un riscatto. Quando lo eserciterà vedremo, però...".

Come si riparte ora?

"Questi ragazzi reagiscono sempre, hanno reagito dopo Genova, dopo Bologna. In questo momento dobbiamo recuperare la condizione, El Shaarawy ed Hermoso erano fuori da tanto, poi abbiamo delle squalifiche che a turno pesano. Ma finché siamo stati in 11 la partita è stata equilibrata e abbiamo avuto occasioni".

Roma molto passiva però, al netto dell'abbaglio di Massa.

"Ma il Como è una squadra forte. Non so quale sia l'aspettativa di voi, ma il primo gol è frutto di un'aggressività, ma le occasioni di Malen e Pellegrini erano clamorose. Partita non facile, il Como è indubbiamente una squadra di valore. Rispetto l'analisi ma avevamo un avversario forte di fronte. Noi nelle difficoltà di tanti giocatori che rientravano, poi sono entrati dei giocatori del Como che hanno dato una accelerata. Ma non siamo nelle migliori condizioni. Dobbiamo riprenderci".

Il Como vi ha sorpreso?

"Il Como aveva già fatto questa difesa a tre, ma ha più alternative nel modo di giocare. Ramon si inseriva per i lanci lunghi del portiere, ma siamo riusciti a gestirla bene. Non siamo stati bravi tecnicamente a creare di più, però abbiamo gestito bene il vantaggio e nel secondo tempo potevamo fare un po' meglio. Ha cambiato tutto l'espulsione. In 10 e con giocatori così bravi e veloci è stata una sofferenza".

20.53 - Finisce la conferenza stampa.