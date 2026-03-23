Italia, iniziato il primo allenamento del raduno di Coverciano: solo 14 giocatori in campo
È iniziato da pochi minuti il primo allenamento della Nazionale di Gennaro Gattuso in vista della sfida con l’Irlanda del Nord del 26 marzo a Bergamo. Solo 14 i calciatori impegnati in questo momento sul campo di Coverciano agli ordini del commissario tecnico azzurro e del suo staff.
Gli altri, acciaccati e chi ha giocato ieri in campionato, lavorano in palestra per recupero e defaticante.
I 14 giocatori in campo.
Portieri: Donnarumma (Manchester City), Meret (Napoli), Caprile (Cagliari)
Difensori: Cambiaso (Juventus), Palestra (Cagliari), Gatti (Juventus), Spinazzola (Napoli), Buongiorno (Napoli)
Centrocampisti: Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus)
Attaccanti: Politano (Napoli), Retegui (Al-Qadsiyah), Raspadori (Atalanta), Cambiaghi (Bologna)
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.