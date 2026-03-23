TMW Radio Garzya: "Salvezza, Lecce lotterà fino alla fine. Italia, strano il caso Chiesa"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Luigi Garzya.

Che ne pensa della Nazionale?

"Una volta andare in Nazionale era un onore, oggi se ci si può non andare, lo fanno. E' incredibile. E' strana la cosa di Chiesa. Ha tenuto un ottimo rapporto con il ct, poteva rimanere per lo spogliatoio, invece è voluto andare via. Non so...".

Lotta salvezza, il pari della Fiorentina è un segnale:

"Il Lecce con le dirette concorrenti ha quasi sempre vinto, ci sta perdere con le big. Se la giocherà fino alla fine, soprattutto in casa. Poi avrà le trasferte con Pisa e Verona, praticamente già fuori. Il calendario non è così pessimo a vederlo. Adesso è dura dire chi si salverà, il Cagliari ha un calendario bello tosto...".

Il rigore di Pongracic c'era?

"Ormai vedi i difensori in area a pensare come sistemarsi le braccia e non a guardare l'azione".

E davanti che succede?

"Ci saranno Napoli-Milan, Inter-Roma e poi Como-Inter. Se l'Inter è quella vista a Firenze, sia Napoli che Milan possono giocarsela. Ma deve uscire una vittoriosa dallo scontro diretto. Il problema dell'Inter è davanti, senza Lautaro è difficile. Thuram è cotto, per fortuna Pio Esposito sta facendo grandi cose".

Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter?

"La vincitrice dello scontro diretto sarà la favorita, perchè deve vincere una per crederci ancora".

Come vede la Roma?

"E' cotta, stanca. Anche ieri abbiamo visto chi erano i cambi".