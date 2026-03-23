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Alberto Di Chiara: "Fiorentina, una vittoria a Verona potrebbe essere la svolta"

Alberto Di Chiara: "Fiorentina, una vittoria a Verona potrebbe essere la svolta"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:00Altre Notizie
TMWRadio Redazione

Di Fiorentina e non solo ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Alberto Di Chiara

Italia, Chiesa di nuovo a casa:
"Presumo non sia in condizioni atletiche, se fossero psicologiche sarebbe più grave. Già due volte ha detto no, però per giocare devi essere al 100%. Già devi raschiare il barile per trovare dei giocatori convocabili, ora anche così...".

Lotta salvezza, il pari della Fiorentina è un segnale:
"Ho visto una reazione, l'Inter era molto compassata in realtà. Hanno fatto tanti passaggi i nerazzurri, lenta e prevedibile. La Fiorentina ha reagito bene al gol-lampo. Ora a Verona la Fiorentina potrebbe dare una svolta con una vittoria. Il rigore di Pongracic? Ne hanno dati anche di peggio, per me non è mai rigore in una situazione così ma come regolamento in teoria...però è in corsa, come fai a darlo? Però non c'è equità di giudizio".

Milan e Napoli, chi la vera antagonista dell'Inter?
"Sfruttando lo scontro diretto, battendo la Roma per l'Inter al 99% è Scudetto. Dietro chi mi convince? Si equivalgono Milan e Napoli. Pur non stando al meglio, il Milan comunque le porta a casa le partite. Il Napoli ne ha vinte quattro di fila e sta recuperando gli uomini importanti, forse ha la spinta maggiore ora. L'Inter sbagliasse partita anche con la Roma allora lo butterebbe via lei lo Scudetto". 

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