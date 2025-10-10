Genoa, convocazione in extremis per Frendrup: Riemer lo chiama al posto di Højbjerg
Il centrocampi del Genoa Morten Frendrup è stato convocato nella Nazionale maschile della Danimarca: "Il commissario tecnico Brian Riemer ha convocato Morten Frendrup del Genoa, dopo che Pierre-Emile Højbjerg è stato escluso dalla squadra per squalifica, Benvenuto, Morten ", si legge sul sito della federazione danese.
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
