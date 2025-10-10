Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: Diouf e Luis Henrique dal 1', c'è Bisseck
L'Inter sfiderà a partire dalle 18.20 nel nuovo stadio di Bengasi l'Atletico Madrid nella Reconstruction Cup, evento che è stato fortemente voluto dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia. Sia Chivu che Simeone hanno la necessità di schierare molti giovani, visto che le assente sono tantissime, dovute soprattutto agli impegni con le rispettive nazionali. Tra i Colchoneros titolari Ruggeri, Gallagher e Griezmann, i nerazzurri rispondono con il consueto 3-5-2: occasione per Palacios e Luis Henrique. Di seguito le formazioni ufficiali:
Atletico Madrid (5-3-2): 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez, 15 Lenglet, 3 Ruggeri, 21 Javi Galán; 4 Gallagher, 11 Almada, 6 Koke; 7 Griezmann, 12 Carlos Martin. A disposizione: 33 M. De Luis, 26 Kostis, 38 O. Janneh, 40 Puric, 43 C. Giménez, 39 Rajado, 42 Javi Serrano, 46 Castillo, 59 J. Barrios, 65 Darío Frey, 66 Alegre. Allenatore: Diego Simeone.
Inter (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios; 36 Darmian, 17 Diouf, 45 Bovo, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique; 14 Bonny, 47 Spinaccè. A disposizione: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 48 Zarate, 49 Maye, 50 Cinquegrano, 51 Kaczmarski, 52 Venturini, 53 Lavelli, 55 Agbonifo, 54 Marello. Allenatore: Cristian Chivu.