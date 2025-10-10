Sarri rompe il silenzio, il retroscena di Pastorello sull'addio di Inzaghi all'Inter: le top news delle 18

L'agente Federico Pastorello, intervistato da Sportmediaset, ha raccontato i retroscena sul trasferimento all'Al Hilal di mister Simone Inzaghi: "Avevamo già approcciato questo tipo di opportunità, ma la verità è che lui non ha mai voluto entrare nei dettagli di un potenziale accordo prima che accadessero determinate cose. Mi ha confidato che se avesse vinto la Champions non sarebbe mai andato via dall’Inter. Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra". L’aspetto economico ha avuto il suo peso, ma "voleva mettersi alla prova anche all’estero e la lega saudita è tra le più importanti al mondo. L’Al Hilal è poi il club più importante d'Asia per storia e numero di tifosi".

Al Festival dello Sport di Trento, lo sorico campione brasiliano Bebeto ha parlato in esclusiva a TMW: "Innanzitutto è bello stare qui, lo sport è stato la mia vita, ha trasformato la mia vita". Sul mancato approdo in Serie A: "A chi non piacerebbe giocare in Italia? Avevo in effetti l'opportunità di giocare nella Juve, potevo andarci ma in quel momento decisi di restare in Brasile". Poi le parole su Ancelotti, oggi ct del Brasile: "Fantastico, la gente sta tifando molto per lui. È stato ricevuto con grande affetto e sono convinto che farà un grande lavoro".

"È stato un momento di feroce giramento, qualche volta non mi fa estremamente piacere parlare", ha spiegato invece Maurizio Sarri sul silenzio post Torino in conferenza stampa. "Bisogna essere realisti, capire il momento. Nessuno vuole prendere alibi, ma quando ti mancano 8-9 giocatori è complicato". L'allenatore della Lazio ha lodato poi i suoi: "Abbiamo chiesto ai ragazzi di non farsi alibi e dobbiamo fare un plauso a Basic".