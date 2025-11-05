San Siro passa a Inter e Milan, Scaroni: "Le cose belle richiedono sempre tempo"

Intercettato dai cronisti presenti all’estero dello studio notarile dove oggi è stato firmato il rogito per la cessione dello stadio San Siro ai due club milanesi, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato brevemente la notizia di giornata: “Le cose belle richiedono sempre tempo”, le breve dichiarazioni riportate da Radiocor.

Il numero uno rossonero è stato tra i principali protagonisti dell’operazione, sin dai suoi albori, ragion per cui può considerare una sua vittoria il passaggio storico di oggi. In casa Inter, invece ha seguito l’acquisto dello stadio prima l’amministratore delegato Alessandro Antonello, e poi il dossier è finito nelle mani di Massimiliano Catanese, chief of staff nerazzurro, e soprattutto degli esponenti di Oaktree, a partire da Katherine Ralph.

Ulteriori dichiarazioni da parte di Scaroni - o di altri dirigenti - sono attese al riguardo nel pomeriggio: alle 17.30 si aprirà infatti l’assemblea dei soci del Milan, che porterà all’approvazione del bilancio. Il numero uno interista Beppe Marotta, arrivato al pranzo UEFA con la dirigenza dal Kairat Almaty pochi minuti prima la pubblicazione del comunicato stampa congiunto, ha preferito attendere che venisse diramato: con tutta probabilità tornerà in argomento questa sera, prima della sfida di Champions League con i kazaki.