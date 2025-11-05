TMW Milan, recuperato Pulisic per la trasferta di Parma. Gimenez si ferma per il problema alla caviglia

Buona notizia da Milanello: dopo i problemi fisici che lo hanno tormentato in questo periodo, Christian Pulisic è tornato oggi in gruppo. L'americano, che proprio con la Nazionale ha rimediato l'ultimo infortunio, è recuperato per la trasferta di Parma e si candida ad essere protagonista della sfida del Tardini.

Invece Gimenez si ferma, effettuerà delle cure per risolvere il problema alla caviglia. La pausa per le nazionali sarà utile per ristabilire il giocatore in vista della ripresa. Periodo complicato quello del messicano, finito nel mirino della critica per il suo scarso rendimento con la maglia del Milan. L’attaccante, assente contro la Roma per un problema fisico, ha però deciso di raccontare pubblicamente ciò che lo ha condizionato negli ultimi mesi. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il centravanti ha rivelato di aver convissuto a lungo con un fastidioso infortunio alla caviglia.

“Per diversi mesi ho giocato con un dolore che non mi ha permesso di essere al 100% – ha scritto Gimenez –. Ho cercato di continuare per aiutare la squadra, ma la situazione è peggiorata e ora è arrivato il momento di fermarmi. È tempo di recuperare e tornare più forte. Dio ha il controllo. Grazie per il sostegno, ci vediamo presto!”.