Spalletti e Yildiz devono ancora conoscersi davvero. Il mondo Juventus attende e spera

Il mondo Juventus ai piedi di Kenan Yildiz, non ancora però quello di Luciano Spalletti. Ma c'è tutto il tempo per indirizzare al meglio il talento del fantasista turco, che porta sulle spalle il peso della maglia numero dieci da poco più che teenager, un aspetto che forse in molti tendono a dimenticare troppo spesso.

Yildiz a Cremona era rimasto fuori dalla prima lista di giocatori della Juventus convocati da Spalletti, con l'intenzione di permettergli di riposarsi un po' dalle fatiche accumulate nella prima parte di stagione, nel corso della quale il turco è stato chiamato più volte a tirare la carretta, per poi però proporlo subito da titolare nel successivo impegno, il pareggio di ieri sera per 1-1 in Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal.

Quella di Yildiz contro lo Sporting è stata una prestazione da 'bravo, ma poteva applicarsi di più'. Giudicata comunque da 6 nelle pagelle del match di Tuttomercatoweb.com: "Mette sotto una pressione costante il suo dirimpettaio Vagiannidis, mancando però in una dote che è richiesta ai fuoriclasse o presunti tali: la concretezza. Quella che il talento turco stasera non conosceva". Ancora Spalletti e Yildiz devono davvero approfondire la loro conoscenza, l'intero mondo della Juventus spera che questa possa essere fruttuosa e portare a tante soddisfazioni.