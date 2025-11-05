Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti e Yildiz devono ancora conoscersi davvero. Il mondo Juventus attende e spera

Spalletti e Yildiz devono ancora conoscersi davvero. Il mondo Juventus attende e speraTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa
Dimitri Conti
Oggi alle 13:45Serie A
Dimitri Conti

Il mondo Juventus ai piedi di Kenan Yildiz, non ancora però quello di Luciano Spalletti. Ma c'è tutto il tempo per indirizzare al meglio il talento del fantasista turco, che porta sulle spalle il peso della maglia numero dieci da poco più che teenager, un aspetto che forse in molti tendono a dimenticare troppo spesso.

Yildiz a Cremona era rimasto fuori dalla prima lista di giocatori della Juventus convocati da Spalletti, con l'intenzione di permettergli di riposarsi un po' dalle fatiche accumulate nella prima parte di stagione, nel corso della quale il turco è stato chiamato più volte a tirare la carretta, per poi però proporlo subito da titolare nel successivo impegno, il pareggio di ieri sera per 1-1 in Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal.

Quella di Yildiz contro lo Sporting è stata una prestazione da 'bravo, ma poteva applicarsi di più'. Giudicata comunque da 6 nelle pagelle del match di Tuttomercatoweb.com: "Mette sotto una pressione costante il suo dirimpettaio Vagiannidis, mancando però in una dote che è richiesta ai fuoriclasse o presunti tali: la concretezza. Quella che il talento turco stasera non conosceva". Ancora Spalletti e Yildiz devono davvero approfondire la loro conoscenza, l'intero mondo della Juventus spera che questa possa essere fruttuosa e portare a tante soddisfazioni.

Articoli correlati
Cauet: "Yildiz giocatore pazzesco. Piano piano i club italiani iniziano a lanciare... Cauet: "Yildiz giocatore pazzesco. Piano piano i club italiani iniziano a lanciare i giovani"
Stasera Juventus-Sporting CP, i convocati di Spalletti: Yildiz c'è, quattro assenti... Stasera Juventus-Sporting CP, i convocati di Spalletti: Yildiz c'è, quattro assenti
Juve in campo alla vigilia dello Sporting: Yildiz si allena in gruppo, out Kelly... Juve in campo alla vigilia dello Sporting: Yildiz si allena in gruppo, out Kelly e altri 4
Altre notizie Serie A
Giuntoli e la Fiorentina, cosa c'è (stato)? Nessun contatto diretto con la proprietà... TMWGiuntoli e la Fiorentina, cosa c'è (stato)? Nessun contatto diretto con la proprietà
Kairat Almaty, Urazbakhtin: "L'Inter con Chivu è cambiata. Si vede a occhio nudo"... Kairat Almaty, Urazbakhtin: "L'Inter con Chivu è cambiata. Si vede a occhio nudo"
I primi convocati di Galloppa per la Fiorentina: in 22 per il Mainz, fuori Gudmundsson... I primi convocati di Galloppa per la Fiorentina: in 22 per il Mainz, fuori Gudmundsson e Gosens
Inter, Carlos Augusto: "La finale persa una lezione. Ma adesso abbiamo nuovi obiettivi"... Inter, Carlos Augusto: "La finale persa una lezione. Ma adesso abbiamo nuovi obiettivi"
Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato. La Champions è molto difficile"... Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato. La Champions è molto difficile"
Milan, recuperato Pulisic per la trasferta di Parma. Gimenez si ferma per il problema... TMWMilan, recuperato Pulisic per la trasferta di Parma. Gimenez si ferma per il problema alla caviglia
Spalletti e Yildiz devono ancora conoscersi davvero. Il mondo Juventus attende e... Spalletti e Yildiz devono ancora conoscersi davvero. Il mondo Juventus attende e spera
San Siro passa a Inter e Milan, Scaroni: "Le cose belle richiedono sempre tempo" San Siro passa a Inter e Milan, Scaroni: "Le cose belle richiedono sempre tempo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
5 Il Genoa sceglie De Rossi: ma non potrà essere in panchina contro la Fiorentina. Il motivo
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.1 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.2 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.3 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.4 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
Immagine top news n.5 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
Immagine top news n.6 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.7 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Esposito: “Picerno è casa mia. Prima la salvezza, poi penseremo ad altro"
Immagine news Serie C n.2 Possenti: “La nostra forza è l’equilibrio. Ospitaletto serio, ambizioso e con idee"
Immagine news Serie A n.3 Colonnese: "Lazio, Isaksen fa la differenza. Inter, si vince anche così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giuntoli e la Fiorentina, cosa c'è (stato)? Nessun contatto diretto con la proprietà
Immagine news Serie A n.2 Kairat Almaty, Urazbakhtin: "L'Inter con Chivu è cambiata. Si vede a occhio nudo"
Immagine news Serie A n.3 I primi convocati di Galloppa per la Fiorentina: in 22 per il Mainz, fuori Gudmundsson e Gosens
Immagine news Serie A n.4 Inter, Carlos Augusto: "La finale persa una lezione. Ma adesso abbiamo nuovi obiettivi"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato. La Champions è molto difficile"
Immagine news Serie A n.6 Milan, recuperato Pulisic per la trasferta di Parma. Gimenez si ferma per il problema alla caviglia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, il Papu Gomez in campo col gruppo davanti ai tifosi: nel mirino c'è il derby col Venezia
Immagine news Serie B n.2 Lucarelli sulla Serie C: "Tre big nel C, due nel Girone B. Vicenza top, occhio al Citta"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, gli arbitri della 12ª giornata. Spezia-Bari a Calzavara. Venezia-Samp ad Allegretta
Immagine news Serie B n.4 Modena, Consolati: "Su Beyuku interessi dalla Serie A e non solo. A gennaio vigili"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Zuelli: "Sconfitti dal Frosinone ma abbiamo giocato alla pari. A Bolzano sarà dura"
Immagine news Serie B n.6 Donadoni nuova chance allo Spezia. Evani: "Farà bene. Ha tante gare per salvare la squadra"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Stante: "Ho imparato tanto da Chivu. Voglio arrivare in alto"
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, idea Faraoni: contatto avviato per il colpo da 210 presenze in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Esposito: “Picerno è casa mia. Prima la salvezza, poi penseremo ad altro"
Immagine news Serie C n.4 Possenti: “La nostra forza è l’equilibrio. Ospitaletto serio, ambizioso e con idee"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, bufera sul 'Provinciale': 111mila euro di utenze non pagate e rischio sfratto
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Lepore: “Ambiente familiare. Con Mangia c'è intesa, possiamo fare bene”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.4 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?