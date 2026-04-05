Il Maiorca di Luvumbo batte il Real Madrid e l'agente gongola: "Ti davano per morto, invece..."

Non è passata inosservata la bella prova offerta da Zito Luvumbo nell'ultima sfida contro il Real Madrid vinta dal suo Maiorca per 2-1. La prestazione e il successo dell'attaccante angolano, spina nel fianco per la difesa dei Blancos, hanno spinto il suo procuratore, Edson Queiroz, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa attraverso i propri canali social.

Il post di Queiroz sa di vera e propria rivalsa verso i critici che, in passato, avevano etichettato il giocatore come un talento incompiuto o poco concreto sotto porta: "Ieri dicevano che eri morto... Oggi, nella migliore lega del mondo, contro i migliori giocatori del mondo, una grande esibizione culminata in una vittoria storica. Il football è una scuola di vita, non gira, fa capriole...".

Zito Luvumbo, classe 2002, è approdato in Liga, al Maiorca, nel corso dell'ultimo mercato invernale dopo una trafila con il Cagliari in prestito oneroso da 250mila euro con diritto di riscatto da 4 milioni di euro e 20% di futura rivendita nei confronti dei sardi. In Spagna finora il calciatore ha messo a referto cinque presenze, di cui due da titolare, e fornito un assist.