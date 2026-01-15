Genoa, per Casseres c'è l'offerta ufficiale. Adesso Dagasso si allontana

Il Genoa, rivela oggi Il Secolo XIX, è alla ricerca di un centrocampista box-to-box per rinforzare il reparto mediano a disposizione di De Rossi: in cima alla lista dei desideri c'è Cristian Casseres, venezuelano classe 2000 in forza al Tolosa. Il Genoa ha già presentato la propria offerta ufficiale e rimane ora in attesa di una risposta definitiva da parte del club francese.

Tra le alternative monitorate dalla dirigenza rossoblù resta vivo il nome di Kervin Arriaga, classe 1998 del Levante. Per l'honduregno, il fastidio muscolare accusato durante il match contro l'Espanyol si è rivelato fortunatamente un falso allarme, mantenendo intatta la sua candidatura. Sullo sfondo rimane sempre l'opzione Sandi Lovric dell'Udinese.

Si allontana invece per il momento l'arrivo del giovane Matteo Dagasso, centrocampista classe 2004 del Pescara e nel giro della Nazionale Under 21. La priorità del Genoa, in questa fase, sembra essere l'inserimento di un profilo con maggiore esperienza, mentre Dagasso verrebbe considerato più un innesto in prospettiva. Il club ha valutato anche l'ipotesi Kristjan Asllani. Il regista albanese di proprietà dell'Inter lascerà il Torino in anticipo rispetto ai termini del prestito, ma al momento il Genoa è orientato verso un giocatore con caratteristiche differenti dal classico playmaker davanti alla difesa.