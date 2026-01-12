Non solo Arriaga, il Genoa segue anche Casseres Junior per il centrocampo

Il Genoa prosegue la ricerca di un centrocampista. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, non c'è solo Kervin Arriaga del Levante nel mirino dei dirigenti rossoblù, ma anche Cristian Casseres Junior del Tolosa. Il suo contratto con i francesi scadrà nel 2027 e i liguri vogliono provare ad anticipare la concorrenza per aggiudicarsi il classe 2000, che ha già una buona esperienza.

In carriera vanta 126 presenze e 15 gol con i New York Red Bulls, 93 gettoni e 2 reti con il Tolosa, 28 apparizioni e 3 centri con la secondo squadra americana e 15 sfide e un gol con il Deportivo La Guaira. Inoltre è sceso in campo 44 volte con il Venezuela, 5 con l'Under 23, segnando una rete, 14 con l'Under 20 e 8 con l'Under 17, siglando una rete. Nel suo palmares annovera un Supporters' Shield.