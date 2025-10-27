Il rinnovo di Milinkovic complica i piani della Juve: da Atta a Schlager, le alternative in mediana

Il quotidiano Tuttosport nella sua edizione odierna si concentra sul mercato della Juventus. Il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic con l'Al Hilal ha cambiato non poco i piani dei bianconeri, che pensavano proprio al serbo ex Lazio per rinforzare la mediana a gennaio. L'idea di Comolli è infatti quella di regalare all'allenatore della Vecchia Signora un centrocampista fisicamente strutturato, con chilometri nel serbatoio e qualche gol nelle gambe, non un regista vero e proprio. Le alternative che rispondono a questo identikit comunque non mancano, e molte sono già state seguite nei mesi scorsi.

I nomi sul taccuino

C'è ad esempio il 18enne Ayyoub Bouaddi del Lille, ma anche Yves Bissouma, 29enne in uscita dal Tottenham (è in scadenza di contratto). E ancora: Ruben Neves, 28 anni, come Milinkovic all’Al Hilal. Senza dimenticare Xaver Schlager, 28enne del Lipsia, o il solito Franck Kessie, ex Milan a luglio tra i favoritissimi per un colpo fondamentalmente mai arrivato. L'ivoriano, che piaceva pure alla Fiorentina, alla fine è rimasto in forza all''Al-Ahli.

Occhi anche su Atta e Frendrup

In quest'avvio di stagione stanno piacendo però anche altri due centrocampisti della nostra Serie A: si tratta, come scrive il quotidiano, di Arthur Atta dell’Udinese, e di Morten Frendrup del Genoa: a lui in passato aveva già pensato Giuntoli.