Trevisani su Di Lorenzo: "Da 9 mesi ha un problema sotto al piede e così gioca da 4"

Titolare inamovibile in Nazionale, titolare inamovibile col Napoli. Giovanni Di Lorenzo sta facendo gli straordinari, come gli è spesso capitato in carriera, per un motivo semplice: né alle pendici del Vesuvio né con la maglia dell'Italia ha un sostituto all'altezza. E così è chiamato a fare lo stakanovista, a lavorare e giocare senza fermarsi praticamente mai.

Un tema approfondito anche da Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, intervenuto al microfono di Cronache di Spogliatoio: "Di Lorenzo é alla ventesima gara da 4 tra Napoli e Nazionale negli ultimi 3 anni ed è massacrato, ma non ha un sostituto in Italia. Bellanova fa il quinto, lui fa il quarto o terzo ormai. Non c’è in Italia un quarto di alto livello, ce ne sono solo dall’altro lato ma non a destra".

Prosegue Trevisani: "Di Lorenzo sta giocando con un problema sotto al piede da 9 mesi ed è visibile in campo. Lo salvo però non avendo una condizione ottimale ed essendo un ragazzo d’oro ma Di Lorenzo oggi non può giocare. Serve un modo per non farlo giocare mettendo la linea a tre nello spareggio”.