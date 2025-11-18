Castagnetti torna sull'addio alla Cremonese: "Non mi aspettavo un epilogo così dopo 7 anni"

Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese, ha rilasciato un'intervista a Pianeta Serie B, nel corso della quale si è soffermato anche sull'addio alla Cremonese: "Sarei ipocrita se ti dicessi di aver accettato questa cosa a cuor leggero. Non mi aspettavo un simile epilogo con la Cremonese dopo sette stagioni. L’ultima annata, tra l’altro, è stata molto intensa: siamo partiti male per poi recuperare terreno con una grande rincorsa, fino a vincere i playoff e vivere un’emozione molto grande. È stato un finale che non immaginavo, sarò sincero. Quando mi è stata comunicata la decisione mi è dispiaciuto, ma credo sia stata una reazione fisiologica".

Ma Castagnetti non ha bisogno di nessuna rivincita: "Detto ciò, non c’è nessun segno di rivalsa che porto con me. Ho maturato e metabolizzato questa cosa in un mese e mezzo, da quando ho ricevuto la notizia al momento del mio trasferimento, e ho capito di dover essere grato per l’opportunità che stavo ricevendo, perché il Cesena ha creduto in un calciatore di 35 anni, una cosa che non è da tutti. Sono nel mondo del calcio da tanto tempo, so come funzionano certe cose, e oggi siamo rimasti in pochi con l’8 davanti la data di nascita (Castagnetti è un ’89, ndr).

Solo parole al miele per la sua esperienza da calciatore della Cremonese: "A Cremona sono stato davvero bene, il dispiacere, come dicevo poc’anzi, era inevitabile: sono passato in appena 20 giorni dall’essere capitano nella finale playoff, dato che Matteo Bianchetti era infortunato, al dover andare via. Il calcio funziona così, avevo già vissuto sulla mia pelle situazioni del genere. Sono grato alla Cremonese per quello che è stato e al Cesena per la fiducia riposta in me”.